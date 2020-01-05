ما سبب تعثر برشلونة أمام إسبانيول؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تقرير صحفي، عن السبب وراء تعثر فريق برشلونة في مباراة الديربي بعد تعادله أمام إسبانيول بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الليغا.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إحدى أبرز نقاط القوة التي ظهرت لدى إسبانيول في الديربي وتسببت في انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2، أن الفريق نجح في تفكيك المثلث الناري لبرشلونة المكون ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان.
وأشارت إلى أن اللاعبين الثلاثة لم يمرروا الكرة بينهم إلا 17 مرة فقط، وهو ما أدى إلى قلة الفاعلية الهجومية لبرشلونة.
وقالت الصحيفة إن ميسي مرر الكرة لغريزمان خمس مرات فقط، بينما تواصل النجم الفرنسي مع البرغوث أربع مرات.
وأضافت "موندو ديبورتيفو" أن سواريز رغم نجاحه في تسجيل هدف وصناعة آخر لأرتورو فيدال، ولكن النجم الأوروغواياني مرر لميسي مرتين فقط، بينما تواصل مع غريزمان ثلاث مرات.
وفي المقابل تلقى سواريز تمريرة واحدة فقط من ميسي، و2 من النجم الفرنسي.
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