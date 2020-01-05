أشهر 5 تطبيقات ذكية لتمرين العقل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتشرت مؤخرًا تطبيقات ذكية على الأجهزة الخلوية، تهدف إلى تنشيط عمل الدماغ، وذلك من خلال العمل على الذاكرة، وتحسين المهارات النقدية مثل سرعة عملية اتخاذ القرارات، وحل المعضلات الذهنية، وزيادة قوة التركيز.

1."ليموسيتي"

طُور هذا التطبيق بإشراف مجموعة من علماء الأعصاب، ليقوم بمساعدة الأشخاص على تحسين أداء الذاكرة وحل المشكلات والانتباه وسرعة البديهة واللياقة الذهنية بشكل عام عن طريق عدة ألعاب مسلية مصممة باحتراف، وبطريقة علمية مخصصة لهذا الغرض تحديدًا، ويتواجد التطبيق بشكل مجاني على أجهزة "آندرويد".

وأما اللعبة، فهي عبارة عن إجراء اختبارات، وتوجيه أسئلة ذكاء ، يستطيع الشخص من خلالها تقييم "مستوى ذكائه"، وتحديد نقاط الضعف والقوة في العمليات الإدراكية خاصته.

2."براين ووورز"

وهو تطبيق يتيح اختبار القدرات الذهنية والعقلية للأفراد في خمس مجالات مختلفة، عن طريق التنافس مع أشخاص آخرين حول العالم، إذ يستطيع الآخرون تقييم أدائك ومدى تقدمك في اللعبة. وأما اللعبة فهي عبارة عن مباريات أسئلة ذكاء، تهدف إلى تحسين سرعة البديهة، ومعالجة المعلومات،ويتواجد التطبيق على أجهزة "آندرويد" و"آيفون".



3."مومرادو"

تعتبر لعبة "ميمورادو"، ومع وجود أكثر من 4 ملايين مستخدم لها حول العالم، رائدة في رياضة العقل بتقديمها ألعابا تحسّن من قدراته ومن القدرة على التركيز باعتماد تدريبات شخصية تحقق المتعة. والتي تستطيع أن تختار أكثر من 450 مستوى في 15 لعبة قائمة على العلوم العصبية!

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ويتميز التطبيق بقدرته على التجميع بين الرسومات المذهلة والاستعمال السهل، وأنه يحسن من المهارات الضرورية في حياتنا اليومية مثلا في الرياضيات والمنطق. ويتواجد التطبيق بشكل مجاني، على أجهزة "آندرويد".

4."كوجنفيت"

خُصصت هذه اللعبة للراغبين بتحسين مهاراتهم الإدراكية بشكل خاص، وصُممت هذه اللعبة لملاءمة القدرات الإدراكية التابعة للشخص المشارك في اللعبة. وتحتوي اللعبة على تمارين مخصصة لإبراز القدرات الذهنية التي تنشّط القسم الإدراكي في الدماغ. وهي ملائمة للأطفال كما البالغين.

5."براين تراينينج"

تركز هذه اللعبة على مدى تعددية المهام التي يستيطع الشخص القيام بها في آن واحد، وهي ميزة لا يتمتع بها أغلبية الأشخاص. وتساعد هذه اللعبة في تقوية هذه القدرة عبر تحدي المشارك في اللعبة على تأدية مهمات تنشّط أقساما مختلفة من الدماغ. إذ تعمل على توجيه أسئلة للمشارك، بعضها ينشط قسم الذاكرة، أما بعضها الآخر فيعمل على تحديه بأسئلة تتعلق بالقدرة على التركيز.