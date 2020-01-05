المستشار القضائي للكنيست يوافق على تشكيل لجنة لفحص حصانة نتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المستشار القضائي للكنيست، المحامي أيال يانون، اليوم الأحد، إنه لا مانع من تشكيل لجنة في الكنيست من أجل البحث في منح أو رفض منح حصانة برلمانية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رغم أن لجان الكنيست لا تعمل أثناء ولاية حكومة انتقالية.

وتتهم كتلة "كاحول لافان" رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، بالمماطلة بتشكيل لجنة كهذه، تحسبا من عدم وجود أغلبية تؤيد منح نتنياهو الحصانة، التي ستمنع محاكمته في تهم فساد خطيرة خلال ولاية الكنيست الحالية.

وجاء إعلان يانون قبيل لقاء بين إدلشتاين ورئيس كتلة "كاحول لافان" في الكنيست، أفي نيسانكورين، الذي تطالب كتلته بتشكيل اللجنة. وسلم نيسانكورين إدلشتاين رسائل من رؤساء الكتل، التي تمثل 65 عضو كنيست، يؤيدون تشكيل اللجنة ومناقشة طلب نتنياهو بالحصول على الحصانة، إضافة إلى تشكيل لجان أخرى من أجل مراقبة عمل الحكومة.

لكن إدلشتاين ادعى أنه بانتظار وجهة نظر قانونية أخرى من يانون حول عقد اجتماع للجنة المنظمة. رغم ذلك، يتعين على إدلشتاين المصادقة على تشكيل اللجنة والمناقشات فيها، إلا أنه بعد مصادقة المستشار القضائي للكنيست، تشير التقديرات إلى أن إدلشتاين سيواجه صعوبة بالغة في منع خطوة كهذه.

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وتسعى أحزاب المعارضة، المؤلفة من أغلبية 65 عضو كنيست، إلى رفض طلب نتنياهو بالحصول على حصانة. وقالت مصادر في "كاحول لافان" إنه بعد المصادقة القانونية وعلى ضوء وجود أغلبية مؤيدة لتشكيل اللجنة، فإن منع إدلشتاين تشكيلها ليس شرعيا.

وقالت "كاحول لافان" في بيان إنه "يحظر على إدلشتاين تحقير قدس أقداس الديمقراطية الإسرائيلية. وندعوه إلى السماح بتشكيل لجنة الكنيست التي ستبحث في الحصانة التي يطلبها نتنياهو. ويحظر السماح بتحويل الكنيست إلى ملاذ لمتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

وفي حال رفض إدلشتاين تشكيل اللجنة، فإنه أمام "كاحول لافان" خيارين، إما الإطاحة بإدلشتاين من منصبه، وهذا مشروط بدعم حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، أو التوجه إلى المحكمة العليا.

ووصف رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست، ميكي زوهار، قرار المستشار القضائي للكنيست بأنه "ليس أقل من هذيان". واعتبر أن "السماح للكنيست بأن تكون آداة لعبة سياسية بأيدي اليسار خلال عطلة انتخابات هو تناقض هائل".