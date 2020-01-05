طرعان: تسريح مشتبهين اعتقلا على خلفية مقتل دحلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفرجت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، عن شابين من بلدة طرعان في أعقاب اعتقالهما بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب فالح دحلة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الشابين منذ أكثر من شهر، للاشتباه بضلوعهما في الشجار الذي وقع بين عائلتين في طرعان وأسفر عن مقتل الشاب فالح دحلة.

وقد جرى إطلاق سراح المشتبهين بشروط مقيدة بعدما لم تتوصل الشرطة لقرائن وأدلة تثبت ضلوعهما في جريمة القتل، في الوقت الذي لا زال فيه التحقيق جاريا لفك رموز الجريمة.

وكان دحلة قد توفي في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متأثرا بإصابته الحرجة إثر إصابته بعيارات نارية تعرّض لها خلال شجار عنيف بين عائلتين في القرية، تخلله حرق محلات تجارية وحاويات قمامة وإلقاء حجارة وإطلاق مفرقعات وإطلاق نار بالهواء.

هذا، وشهدت طرعان منذ انتخابات المجلس المحلي الأخيرة، عدة شجارات جماعيّة تقول الشرطة إنها على خلفية عائلية، أسفرت عن وقوع إصابات وخسائر مالية وأضرار بالممتلكات.