شكرا لقرائتكم خبر عن خروقات حوثية تتجدد بمناطق متفرقة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة، وشنت عمليات قصف واستهداف مناطق متفرقة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والقناصة.

مصادر عسكرية ميدانية ذكرت أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وبقذائف مدفعيةB10، مواقع القوات المشتركة شمال غرب مديرية حيس. Advertisements ووفقاً للمصادر، فقد قصفت المليشيات في الوقت نفسه مواقع أخرى للقوات المشتركة في الشمال الشرقي لمديرية حيس بقذائف الهاون عيار 82. وأردفت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت النار من الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وأسلحة الدوشكا عيار 12.7 وأسلحة معدلات البيكا صوب المواقع ذاتها. فيما استهدفت المليشيا المواقع بنيران أسلحتها القناصة مختلفة العيارات وعلى فترات متقطعة.

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