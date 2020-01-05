خاتم من العقيق اليماني.. يكشف جثة سليماني المتفحمة

الأحد 5 يناير 2020

أكد أحد صاغة المجوهرات الفضية اليمنية، أن الخاتم الذي كان يرتديه قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، قبل مصرعه بقصف أميركي بالقرب من مطار بغداد فجر الجمعة، مصنوع من الفضة والعقيق اليماني.



وقال صائغ المجوهرات والذي يمتلك محلا للمجوهرات في سوق باب اليمن بصنعاء إنه "تابع صورة الخاتم الذي كان يرتديه سليماني قبل وعقب مصرعه ومن خلال الزخرفة التي عليه ولون الفص، وتأكد أنه من المصوغات الفضية اليمنية ومطرز بفص عقيق يماني من النوع الرماني الأحمر".

وأوضح أن العقيق الرماني الأحمر يتصف بلونه الرماني الذي يميل إلى الياقوت والأحمر الكبدي، ولهما شهرة كثيرة في الخليج العربي وإيران والعراق بالذات حيث يعتبرونهما نوعين مباركين يمنعان الحسد ويمنحان الحظ، مبينا ان هذين النوعين من أثمن من أنواع العقيق اليماني.

وكان مسؤولون عراقيون افادوا ان فرق الامن والانقاذ التي هرعت الى موقع استهداف موكب الجنرال الايراني عقب قصفه قرب مطار بغداد واجهت صعوبات في التعرف على هوية الضحايا الذين تفحمت جثثهم وتطايرت اشلاء.

Advertisements

ونقلت وسائل اعلام عرقية عن اولئك المسؤولين قولهم "إن جثة سليماني كانت ممزقة من جراء النيران التي أحدثتها الصواريخ الأميركية، في حين لم يتم العثور على جثة أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية (موالية لطهران)".

واستدركوا "لكن تم التعرف على جثة سليماني المحترقة لاحقا من خلال خاتم كان يرتديه دوما" في إشارة إلى خاتم العقيق اليماني الذي كان بإحدى أصابعه.

ويحتل العقيق اليماني منذ القدم قائمة أشهر منتجات اليمن وصادراته الوطنية، كما هو حال البن والعسل وغيرها من المنتجات، ويحظى بشهرة عالمية واسعة تجاوزت حدود جماليته وبريقه.

والعقيق هو نوع من أهم الأحجار الكريمة التي اشتهر بها اليمن وارتبط اسمه بها منذ قرون، وهو بالنسبة لليمنيين ثروة وتراث، حيث قد تصل قيمة الفص الواحد منه في بعض الأحيان أكثر من 500 دولار.