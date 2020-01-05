شكرا لقرائتكم خبر عن تعز.. مظاهرة تطالب بكشف نتائج التحقيقات في واقعة اغتيال الحمادي والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 تظاهر المئات في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن، للمطالبة بكشف نتائج التحقيقات في واقعة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر قيادة اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط جنوب تعز، رافعين شعارات ولافتات تطالب بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة. Advertisements وطالب المتظاهرون اللجنة الرئاسية بكشف نتائج التحقيقات مع المتهمين، وسرعة إحالة كافة المتورطين بالجريمة إلى العدالة. وأكد المتظاهرون في بيان استمرار تنظيم المسيرات الاحتجاجية حتى يتم الكشف عن نتائج التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة. و اغتيل العميد الحمادي، في الثاني من ديسمبر الماضي، في منزله بمديرية المواسط جنوب تعز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. مظاهرة تطالب بكشف نتائج التحقيقات في واقعة اغتيال الحمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.