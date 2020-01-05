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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حرق مقر الحشد الشعبي في ذي قار العراقية في ظروف غامضة والان مع التفاصيل
الأحد 5 يناير 2020
أفادت مصادر صحافية أن مقر الحشد الشعبي في محافظة ذي قار العراقية تم حرقه من قبل عناصر لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
هذا وكانت قيادة شرطة ذي قار العراقية قد تسلمت مقر هيئة الحشد الشعبي في الناصرية اليوم الأحد، وأجلت العاملين منه بناءً على طلب المتظاهرين.
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