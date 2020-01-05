صحيفة إماراتية: وثيقة "4 يناير 2020" تعكس نظرة استشرافية

الأحد 5 يناير 2020

كتبت صحيفة خليجية، علمتنا قيادتنا الرشيدة ضرورة المراجعة الشاملة لكل مقومات التقدم وخطط العمل والاستراتيجيات التي يتمّ العمل بموجبها، ودراسة التغيرات والعمل على استشراف المستقبل لتعزيز ديناميكية الحياة برمتها، حيث إن الهدف دائماً أن نرسخ موقعنا الريادي الذي هو خلاصة عقود من العمل والجد والبذل في سبيل أن تبقى مكانتنا في القمة، وطموحنا الوطني يعزز نظرتنا الواثقة للغد المشرق ليستمر التقدم حاضراً ومستقبلاً، وهو الذي يرتكز على تفهم متطلبات العصر ومقتضيات المستقبل والعمل على امتلاكها.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأحد أن الروتين والجمود والأساليب التقليدية لا يمكن أن يكون لها مكان أبداً في وطن رفع سقف الطموحات إلى درجة لا تعرف الحدود وعلم أبناءه كيف يواجهون التحديات بثقة ويحولونها إلى فرص، فصناعة الحضارة قدر الدول الهادفة لتكون السعادة والتقدم سمة الحياة فيها، ولاشك أن دبي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نموذج لنهضة الإنسان وتقدمه، وسموه من الزعماء الذين تمكّنوا من إحداث نقلات تاريخية في مسيرة الإمارة التي باتت مصدراً للإلهام ومقصداً لجميع الطامحين لحاضر أجمل ومستقبل مشرق، خاصة أننا لسنا وحدنا في ميدان المنافسة الشريفة التي نؤمن أنها تنعكس خيراً على كل من يخوض غمارها في زمن الانفتاح والتواصل والتعاون لغد الإنسان ومستقبل البشرية جمعاء.

وذكرت أن وثيقة "4 يناير 2020" التي وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أهلي دبي وساكنيها ومحبيها، وثيقة للمستقبل عبر تدعيم أسسه التي يقوم عليها، وتعكس نظرة استشرافية كما أكد سموه بالقول: "مستمرون في تطوير الإمارة وترسيخ العدالة وتحسين الحياة للأجيال"..

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ومضيفاً سموه "أنه لم يوقفنا تكاسل صديق أو كيد عدو أو تراخي مسؤول".

وأشارت إلى أن تسارع الأحداث والنقلات التي يشهدها العصر أكدت أن قطار المستقبل لن تكون له محطات للجميع، بل إن من يمتلكون شجاعة القرارات التاريخية للمشاركة في مسيرته هم الذين سيصلون لأهدافهم، وفي الإمارات التي ترفض أن يكون هناك أي حدود لمسيرتها التنموية الشاملة وما تقوم عليه، فإن عملية التجديد والعمل والمشاركة هي استراتيجية دائمة تقوم عبر الإنسان المتمكن والمخلص لوطنه والمبدع المؤمن أن الريادة قدر والنجاح واجب والإنجاز نهج وطني يعمل لأجله الجميع.

وقالت في الختام يمكن تصور ما ستشهده المرحلة القادمة بفضل "الوثيقة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من مضاعفة للإنجازات وترسيخ للريادة ودعم للعملية التطويرية الشاملة التي تشهدها الإمارة بقيادة "مجلس دبي" برئاسة سموه وعضوية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، و6 مسؤولين عبر مسارات استراتيجية ترسم مستقبل الإمارة للخمسين عاماً القادمة، عبر مشاريع كبرى وعملاقة في مسيرة دبي تكون كفيلة بإحداث نقلات تعزز جودة الحياة التي ينعم بها الجميع وباتت من الوجهات الأولى عالمياً في مسيرتها.. دبي دائماً وأبداً مدينة للأمل ..للإلهام ..للتقدم.