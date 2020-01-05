البحسني يرعى توقيع اتفاق انشاء معهد عالٍ للقضاء بغيل باوزير

الأحد 5 يناير 2020

رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اتفاقية انشاء معهد القضاء العالي بمديرية غيل باوزير .



وعمّد المحافظ على اتفاقية منح الأرض التي تبلغ مساحتها الإجمالية 32,248 متر مربع بمدينة غيل باوزير ، بعد توقيعها من رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري، ومدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان حمران، ومدير عام مكتب الأراضي والمساحة والتخطيط الحضري بساحل حضرموت عبدالله حسن بن علي الحاج، وبحضور رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بنش، ومدير عام الوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة د.زكريا بكير .

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وأكد المحافظ التطلعات المستقبلية لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بتأسيس البنية التحتية للمشاريع التعليمية والأكاديمية بالمحافظة ، منوهاً بدور حضرموت التاريخي في مجال القضاء وتخريج القضاة الأجلاء الذين كانت لهم أدوار مهمة في المجتمع ، واكد أهمية تأسيس معهد عال ٍ للقضاء بحضرموت ليعيد تاريخها الناصع في هذا المجال ، وتأكيداً لجهود السلطة المحلية في انشاء مشاريع التنمية لعام 2020م.

بدوره أكد رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم الجفري، أهمية انشاء المعهد العالي للقضاء بحضرموت، ليسهم في إعادة الاعتبار لمكانة حضرموت في مجال القضاء ، وقال إن المعهد يعدّ امتداداً لمعهد القضاء السابق في مدينة العلم غيل باوزير والذي شهد تخرّج العشرات من القضاة الذين عُرفوا بتاريخهم الناصع في مجال القضاء وإصلاح ذات البين، مشيراً الى أن المعهد سيشكّل نقلة نوعية في رفد المحاكم بالكادر القضائي .