مقتل وإصابة 325 من الحوثيين في الحديدة خلال شهر ونصف

الأحد 5 يناير 2020

أفادت مصادر عسكرية، بمقتل وإصابة مئات المسلحين الحوثيين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.



وقالت قوات العمالقة في تقرير نشرته على موقعها، إن "127 قتيلا وأكثر من 198 جريحا سقطوا في صفوف الحوثيين خلال صد هجمات لهم في مديريات حيس والدريهمي والتحيتا وبيت الفقيه، خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى أواخر ديسمبر المنصرم".

وأوضحت القوات العاملة ضمن القوات الحكومية، أن "94 قتيلا و32 جريحا من الحوثيين نقلوا إلى مستشفيات صنعاء قادمين من الحديدة خلال عشرة أيام منذ منتصف نوفمبر الماضي".

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وأضافت أن "33 مسلحا من الحوثيين قتلوا وأصيب أكثر من 166، بينهم قيادات عليا، سقطوا في مواجهات أثناء صد القوات هجمات واسعة خلال الفترة 5 ديسمبر وحتى أواخر الشهر ذاته" ونقلوا إلى مستشفيات في الحديدة وصنعاء.

واليوم الأحد، أعلن مركز ألوية العمالقة الإعلامي، عن صد محاولة تقدم لمليشيا الحوثي شرق مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية إن "عناصر مسلحة من المليشيا حاولت مساء السبت، التسلل إلى مواقع للقوات الحكومية شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

وأضافت أن "القوات الحكومية تمكنت من إحباط محاولة التسلل عقب اشتباكات عنيفة استمرت لساعات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة"، مؤكدة "تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".