شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقي يبحث الأزمة الحالية مع وزير خارجية بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا من وزيرالخارجية البريطاني "دومينيك راب" تركز حول الأزمة الحالية في العراق والمنطقة.
وأوضح مصدر حكومي عراقي في بيان اليوم أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع والتوتر الحاصل في المنطقة والتداعيات الخطيرة للمواجهة العسكرية.
ونقل البيان عن المسؤول البريطاني تأكيده أهمية إبعاد المنطقة والعالم عن مخاطر الحرب وتفادي تداعياتها, وتشديده على ضرورة العمل من أجل خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار للخروج من هذه الأزمة.
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