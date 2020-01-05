شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدين مقتل أطفال ومعلمين جراء قصف عشوائي لمدرسة بإدلب والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الحكومة البريطانية قصف نظام الأسد مؤخرًا لمدرسة في محافظة إدلب والذي نتج عنه مقتل عدد من الطلاب والمعلمين.

وقال وزير التنمية الدولية البريطاني ألوك شورما في بيان اليوم : كم هو مروع أن نشهد مقتل أطفال ومعلمين في مدرسة ضاحية سرمين بالمحافظة ، مبينة أن لكل طفل الحق أن يتلقى التعليم في بيئة آمنة .

وشدّد المسؤول البريطاني على ضرورة أن تتوقف عمليات القصف العشوائي في سوريا فورًا؛ حمايةً لأرواح المدنيين والحفاظ على المنشآت