شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. تدمير 24 مخبأ للإرهابيين و 21 قنبلة وإيقاف 68 مهرب ومهاجر والان نبدء بالتفاصيل
دمر الجيش الجزائري 24 مخبآ للجماعات الإرهابية، و 21 قنبلة تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظتي سكيكدة وتيبازة شرق وغرب الجزائر .
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 22 مهربًا في عمليات متفرقة، بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، وتم مصادرة منهم شاحنة، ومركبة رباعية الدفع، و 35 مولدًا كهربائي، و 27 مطرقة ضغط وأغراض أخرى.
وأشار المصدر نفسه إلى إن حرس السواحل أوقف 46 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بمدن وهران ومستغانم وسكيكدة، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية خلسة، نحو الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.
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