شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: العالم أصبح أكثر أمناً بلا "سليماني" والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني : أن العالم أصبح أكثر أمناً بلا "سليماني". وأضاف بومبيو : أمريكا سترد بضربات مشروعة ضد صناع القرار الفعليين الذين يديرون أي هجوم على أهداف أمريكية. وقال وزير الخارجية الامريكي أنه ليس لديه شك في أن القيادة الإيرانية تتفهم وجهة نظر ترامب ووصلتها الرسالة بوضوح

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