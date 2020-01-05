رياضة 2020-01-05 | 15:35 290 مشاهدة Advertisements رفع المنتخب الاولمبي لكرة القدم، من وتيرة تدريباته البدنية استعداداً لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلند 2020. الاولمبي،المنتخب الاولمبي يلعب في المجموعة الاولى الى جانب استراليا والبحرين والامارات. وسيخوض مباراته الاولى امام استراليا في الثامن من شهر كانون الثاني الجاري، فيما سلاعيب البحرين يوم السبت المقبل، بينما يواجه تايلند في الـ14 من الشهر الجاري.

المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الاولمبي يرفع وتيرة التحضير البدني لنهائيات آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.