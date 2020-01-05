خبير دستوري يوضح الأُطرُ القانونيةُ لإنهاءِ الوجودِ الأمريكي والأجنبي في العراق

وجاء في نص البيان،

١- ثمة أمران يتعلقانِ بالوجودِ الأجنبي عموماً والأمريكي خصوصاً ؛ الأول هو التحالفِ الدولي في الحربِ ضد داعش وقيادة الأمريكان له ، والثاني هو الاتفاقيةُ الأمنيةُ مع امريكا .

٢- وبصدد التحالفِ الدولي يستطيعُ البرلمانُ الآنَ التصويتَ على إنهاءِ وجودِ هذا التحالفِ وقيادته ؛ بالنظرِ لانتفاءِ مبرراتِ هذا الوجود بالانتصارِ على داعش ، على أنْ تقومَ الحكومةُ بعد هذا بتقديمِ الطلبِ الرسمي بذلك عبر المنافذِ الدبلوماسيةِ ؛ تأسيساً على أنَّ وجودَ هذا التحالف قد تحققَ أساساً بطلبٍ من الحكومة سابقاً .

٣- أمَّا بصددِ الاتفاقية ، فهي على الرغمِ مِنْ كونها لا تتيحُ للجانبِ الأمريكي أيَّ نفوذٍ أو سيطرةٍ جويةٍ وما شابه ؛ لكونها اتفاقيةٌ للتدريبِ والتعاونِ الأمني ؛ بيدَ أنَّ الواقعَ العملي أثبتَ أنها - مع قيادة التحالف - منحت الأرضيةَ ووفرت الفرصةَ للأمريكان بالتدخلِ وخرقِ سيادةِ العراق غير مرَّة !! لذا تقتضي المصلحةُ الوطنيةُ العليا إلغاءَ هذه الاتفاقية عبر قانونٍ يسنهُ البرلمانُ للإلغاء ، مع مراعاةِ ما وردَ في الاتفاقيةِ من نصوصٍ تتعلق بهذا الصدد .