لاعب مغربي على رادار مورينيو

زياش هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى منذ الصيف الماضي، أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد، ولكن أياكس تمسك بلاعبه بعد العودة من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن "جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنهام، معجب بـ حكيم زياش، ويرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق".



وأشارت إلى ان "إدارة توتنهام تحدثت مع مورينيو وأبلغته بمحاولة ضمه من أياكس، خاصة وأن الشرط الجزائي في عقد اللاعب مناسب".

الشرط الجزائي في عقد زياش، 25 مليون يورو، لكن في الوقت ذاته جوزيه مورينيو على علم بأن إدارة توتنهام لا تريد إنفاق الكثير من الأموال خلال ميركاتو الشتاء، وتفضل تعاقدات الصيف.