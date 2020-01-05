لاعب مغربي على رادار مورينيو

2020-01-05 | 15:15
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي توتنهام يستهدف التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس الهولندي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن "جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنهام، معجب بـ حكيم زياش، ويرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق".
وأشارت إلى ان "إدارة توتنهام تحدثت مع مورينيو وأبلغته بمحاولة ضمه من أياكس، خاصة وأن الشرط الجزائي في عقد اللاعب مناسب".
الشرط الجزائي في عقد زياش، 25 مليون يورو، لكن في الوقت ذاته جوزيه مورينيو على علم بأن إدارة توتنهام لا تريد إنفاق الكثير من الأموال خلال ميركاتو الشتاء، وتفضل تعاقدات الصيف.
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