نائب عن نينوى: سنصوّت على إخراج القوات الأمريكية وفاءً لدين الشهداء في أعناقنا

أكد النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا، الأحد، أنه سيتم التصويت على إخراج القوات الأمريكية وفاءً لدين الشهداء في أعناقنا.
وأضاف أنه "من ضمن الضمانات إخراج الجماعات المسلحة من المحافظات السنية واستبدالها بقطعات عسكرية".
وأوضح الجربا، :"مدينون لدماء الشهداء من أبناء محافظات الوسط والجنوب التي سالت في محافظاتنا، وندين لفتوى السيد السيستاني في عام 2014".
وأكد النائب عن محافظة نينوى، انه "سيتم التصويت على مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من البلاد وفاءً لدين الشهداء في أعناقنا".
وعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسته الاستثنائية بحضور رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
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