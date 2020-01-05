اتشر الخليج 365، نص القرار البرلماني المقرر أن يصوت عليه اليوم داخل جلسه مجلس النواب في حال تمرير القرار. وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور رئيس الوزراء المستثيل عادل عبد المهدي، وحضور 68 نائبا. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. نص القرار البرلماني حول الوجود الاجنبي المقرر التصويت عليه اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.