الجيش الجزائري يقضي على إرهابيين اثنين وسط البلاد

تمكّن الجيش الجزائري، الأحد، من القضاء على إرهابيين اثنين في مرتفعات جبلية بإحدى المحافظات الواقعة غرب العاصمة بـ75 كيلومترا.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن قوات تابعة للجيش الوطني تمكّنت من القضاء على إرهابيين اثنين بغابة "تاغزوت أحسن" في ولاية تيبازة.



وأشارت إلى أن العملية نجحت في ضبط رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية قناصة وكمية من الذخيرة.

وألقى الجيش الجزائري، الثلاثاء الماضي، القبض على إرهابيين اثنين أحدهما أصيب بجروح في عملية عسكرية بمحافظة تيبازة، كانا برفقة 6 نساء و7 أطفال.

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وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن أن أحد المقبوض عليهما التحق بالجماعات الإرهابية عام 1994، لافتة إلى أن المقبوض عليه الثاني التحق بالجماعات الإرهابية عام 2017.

ويقود الجيش الجزائري منذ أكثر من شهرين حملة عسكرية واسعة ضد معاقل فلول الجماعات الإرهابية بوسط البلاد المتحصنة في المرتفعات والغابات الجبلية؛ حيث مكنت العملية من القضاء والقبض على نحو 7 إرهابيين.

وكثّفت الأجهزة الأمنية الجزائرية في الآونة الأخيرة من حربها على الإرهاب؛ حيث كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، الأحد، عن تدمير الجيش 20 مخبأ للجماعات الإرهابية بمحافظة سكيكيدة (شرق) بها 20 قنبلة تقليدية الصنع و250 كيلوجراما من مادة الأمونيترات.

ويتزامن ذلك مع تشديد الجزائر إجراءاتها العسكرية والأمنية على حدودها مع دولتي ليبيا ومالي عقب الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي.

ويأتي ذلك على خلفية زيادة النشاط الإرهابي في شمال مالي، وتلويح النظام التركي بالتدخل البري في ليبيا واستبق ذلك بترحيل مرتزقة من سوريا تابعين لتنظيم داعش الإرهابي؛ الأمر الذي باتت تنظر إليه الجزائر على "أنه تهديد مباشر لأمنها القومي".