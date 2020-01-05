زلة لسان تكشف عن خطط نتنياهو حول نووي إسرائيل

كشفت زلة لسان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن مخططاته بشأن القوة النووية لإسرائيل، فيما بدا إعلانا مبطنا عن توجه تل أبيب في الفترة المقبلة.

وتحدث نتنياهو عن تحويل بلاده إلى قوة نووية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في ظل تصاعد التوتر في إيران والعراق بعد مقتل الإرهابي قاسم سليماني، قبل أن يتدارك الخطأ بإيماءة خجولة وابتسامة تنم عن الحرج.

ووقع نتنياهو في الخطأ عندما كان يقرأ تصريحات معدة سلفا بالعبرية بخصوص صفقة مع اليونان وقبرص على إنشاء خط بحري لأنابيب للغاز.

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وقال: "أهمية هذا المشروع هو أننا نحول إسرائيل إلى قوة نووية"، ثم تدارك الخطأ بسرعة مضيفا "قوة في مجال الطاقة".

وسرعان ما تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي "الخطأ" الذي نادرا ما يصدر عن نتنياهو المعروف عنه خبرته السياسية.

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية لكنها لم ترد قط بالنفي أو بالإيجاب على ما إذا كانت تمتلك أسلحة نووية؛ إذ إنها تتبع منذ عقود سياسة تكتم حول القضية.

ويسعى نتنياهو جاهدا للبقاء على الساحة السياسية في انتخابات مقررة 2 مارس/آذار بعد انتخابات غير حاسمة في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول، أعقبها في نوفمبر/تشرين الثاني توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو.