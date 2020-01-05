وزير خارجية بريطانيا لرئيس وزراء العراق: يجب الابتعاد عن الحرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأحد، على ضرورة إبعاد المنطقة والعالم عن مخاطر الحرب وتفادي تداعياتها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي من دومينيك لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بحسب بيان لمكتب الأخير بحث خلاله تطورات الأوضاع والتوتر في المنطقة والتداعيات الخطيرة لأي مواجهة عسكرية.

وأكد دومينيك، بحسب بيان، أهمية إبعاد المنطقة والعالم عن مخاطر الحرب وتفادي تداعياتها وضرورة العمل من أجل خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار للخروج من هذه الأزمة الخطيرة.

ودعت بريطانيا، في وقت سابق اليوم، إلى خفض التصعيد وتجنب الحروب في منطقة الشرق الأوسط، معتبرة أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني كان يمثل مصدرا للتهديد.



وتشهد المنطقة حالة من التوتر عقب قتل قاسم سليماني في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار، ليلة الخميس الجمعة، قرب مطار بغداد الدولي، إلى جانب أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي وقيادات أخرى.