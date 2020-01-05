اعتقال داعشيين اثنين بالأنبار غربي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار.
وقالت الوزارة في بيان: "وردت معلومات من أحد مصادرنا السرية في قضاء الفلوجة، بعودة عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابي في قضاء الفلوجة، تبين أنهم مطلوبون وفق المادة ٤ إرهاب ومشتركون بعدة عمليات قتل وتفجير، وكذلك مهاجمة القطع العسكرية قبل تحرير قضاء الفلوجة".
وما زال عناصر داعش يشكلون تهديدا أمنيا في مناطق غرب كركوك رغم إعلان القضاء على التنظيم عسكريا في العراق نهاية عام 2010، بعدما كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.
وبعد انهيار حلم إقامة الخلافة المزعومة تحول تنظيم داعش إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.
وأعاد التنظيم تجميع صفوفه في منطقة جبال حمرين شمال شرق البلاد، التي تمتد من ديالي على الحدود مع إيران باتجاه الشمال الغربي حتى نهر دجلة في محافظة كركوك.
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