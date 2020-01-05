إيران تبحث مساء اليوم اتخاذ المزيد من الخطوات لخفض التزاماتها النووية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيُعقد في وقت لاحق اليوم الأحد لبحث اتخاذ المزيد من الخطوات لخفض التزامات الجمهورية الإسلامية المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كانت توصلت إليه مع القوى العالمية في عام 2015 .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث عباس موسوي القول في مؤتمر صحفي اليوم إن الخفض الذي يجري التخطيط له في الالتزامات لا يأتي ردا على اغتيال الولايات المتحدة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف إلى منع طهران من امتلاك ترسانة نووية، مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

Advertisements

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات الخاصة بها المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح طهران.