التحالف الدولي يعلّق عملياته ضد تنظيم داعش في #العراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأحد أنه سيعلّق عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بسبب "الالتزام بحماة القواعد العراقة التي تستضف قوات التحالف".

وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على مصالح أميركية في العراق لتصل إلى 13 هجوماً، مستهدفة بصوة خاصة قواعد عسكرية. وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.