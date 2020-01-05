شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. حرق مقر الحشد الشعبي في ذي قار العراقية في ظروف غامضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 الخليج 365 - متابعات خاصة أفادت مصادر صحافية أن مقر الحشد الشعبي في محافظة ذي قار العراقية تم حرقه من قبل عناصر لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

Advertisements هذا وكانت قيادة شرطة ذي قار العراقية قد تسلمت مقر هيئة الحشد الشعبي في الناصرية اليوم الأحد، وأجلت العاملين منه بناءً على طلب المتظاهرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. حرق مقر الحشد الشعبي في ذي قار العراقية في ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.