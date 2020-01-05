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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية: الرسالة الأميركية وصلت القيادة الإيرانية بوضح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات خاصة
علق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على عملية تصفية قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، التي شكلت لقنت النظام الايراني درس العام 2020م.
وقال وزير الخارجية الأميركي، نعتقد أن القيادة الإيرانية وصلتها الرسالة الأميركية بوضح هذه المرة.
وكانت قد كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مكان انطلاق الطائرة المسيرة التي استهدفت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وقالت الصحيفة البريطانية إن "الدرون" التي نطلقت قرب مطار بغداد الدولي، انطلقت من مقر القيادة المركزية الأمريكية في قطر.
وعن مصادر أخرى، نقلت الصحيفة أن صاروخين استهدفا المركبة التي كانت تقل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وأضافت أن الصاروخين انطلقا من طائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper، خرجت من القاعدة الأمريكية في قطر، وهي طائرة تمتاز بقدراتها العالية بفضل معدات الرصد، التي تساعدها على دقة التصويب ضد الأهداف بالذخائر الموجهة بالليزر.
وعن صفات الدرون المستخدمة، لفتت الصحيفة إلى أن الطائرة ترسل قذائف موجهة بالليزر ”شبه صامتة“، لا تكاد تحدث أصواتا قبل انفجارها في الهدف المحدد.
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