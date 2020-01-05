الخارجية البريطانية: لأمريكا حق الدفاع عن نفسها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب اليوم الأحد، إن للولايات المتحدة الحق في الدفاع عن نفسها، تعليقاً على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. وقُتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني والعقل المدبر للعمليات السرية، والعسكرية لطهران، في الخارج، في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه عند مطار بغداد أول أمس الجمعة. وقال راب في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.س بعد سؤاله عن شرعية اغتيال سليماني: "هناك حق الدفاع عن النفس"، وأضاف أن "بريطانيا ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه مصالحها، وجنودها".

