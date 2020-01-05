- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية البريطانية: لأمريكا حق الدفاع عن نفسها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب اليوم الأحد، إن للولايات المتحدة الحق في الدفاع عن نفسها، تعليقاً على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. وقُتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني والعقل المدبر للعمليات السرية، والعسكرية لطهران، في الخارج، في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه عند مطار بغداد أول أمس الجمعة. وقال راب في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.س بعد سؤاله عن شرعية اغتيال سليماني: "هناك حق الدفاع عن النفس"، وأضاف أن "بريطانيا ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه مصالحها، وجنودها".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية البريطانية: لأمريكا حق الدفاع عن نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.