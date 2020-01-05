شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، برئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي. واستعرض ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأحداث في المنطقة، مؤكداً حرص المملكة على أمن، واستقرار العراق، وضرورة بذل الجهود للتهدئة، وخفض التوتر في المنطقة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد. من جهته أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لولي العهد، وللمملكة على اهتمامها، بأمن العراق واستقراره.





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