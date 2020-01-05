حسن نصرالله يكشف مفاجأة عن مقتل قاسم سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

كشف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، منذ قليل، مفاجأة مدوية عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.



وقال نصرالله إن سليماني كان قادما من مطار دمشق يوم مقتله.

وأضاف أن مقتل سليماني بداية مرحلة جديدة ليس فقط في العراق وإيران بل في المنطقة – بحسب زعمه-.

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يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان هدد مجدداً، الأحد، بضرب إيران إن استهدفت أي قواعد أميركية أو مواطنين أميركيين، قائلاً "لقد هاجمونا في السابق فرددنا، وإن هاجمونا مجدداً، وهو ما لا أنصحهم بالقيام به، فسنرد بقوة أكبر وأعنف مما سبق لهم أن رأوه".

إلى ذلك، أضاف: لقد صرفت الولايات المتحدة للتو 2 ترليون دولار على معدات عسكرية، نحن الجيش الأكبر والأفضل في العالم، ففي حال هاجمت إيران أياً من قواعدنا أو أياً من مواطنينا فسنرسل بعضاً من تلك المعدات الحديثة دون أي تردد".

كما حذر في وقت سابق، إيران من ضربات جديدة في حال أقدمت على استهداف أميركيين، قائلاً: "إن الولايات المتّحدة حدّدت 52 موقعاً في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوّة كبيرة" إذا هاجمت إيران أهدافاً أو أفراداً أميركيين.

وفي تغريدة دافع فيها عن الضربة التي قُتل فيها قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الجمعة، في بغداد، قال: إنّ الرقم 52 يُمثّل عدد الأميركيين الذين احتُجزوا رهائن في السفارة الأميركية في طهران على مدى أكثر من سنة أواخر العام 1979".