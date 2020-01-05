شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخلاف يدب بين دياب وباسيل على تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 بدأت الخلافات تعصف بالعلاقة بين حسان دياب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. ونقلت مصادر لبنانية، أن باسيل أرسل إلى دياب، لوائح بأسماء وطالبه بتوزيرها، ما دفع دياب حسب مصادر لقناة "إم تي في" اللبنانية، يُبلغ جبران باسيل بأن الرئيس المكلف وحده هو "الذي يُشكل الحكومة، ولا أحد غيره بالتشاور مع الرئيس ميشال عون"، في مؤشر على اندلاع شرارة خلافات مرشحة للتصاعد بين دياب، والأحزاب التي اختارته لتشيكل الحكومة المنتظرة حسب موقع "جنوبية" الإخباري.





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