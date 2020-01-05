بيع سمكة تونة ضخمة بـ 1.8 مليون دولار في اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

بيعت سمكة تونة ضخمة اليوم الأحد بـ 193.2 مليون ين ياباني (1.8مليون دولار) في أول مزاد في العام الجديد بسوق طوكيو للأسماك. وبيعت سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء التي تزن 276 كيلوغراماً، بـ 700 ألف ين ياباني الكيلوغرام الواحد في سوق تويوسو للأسماك في العاصمة اليابانية، إلى شركة كيمورا، التي تدير سلسلة مطاعم السوشي الرئيسية المسماة "سوشي زانماي". وقال كيوشي كيمورا، رئيس شركة كيمورا، للصحافيين: "أشعر بالرضا بفوزي في هذا المزاد الأول في عهد رييوا" في إشارة إلى العهد الإمبراطوري الجديد الذي بدأ في مايو(أيار) الماضي. وأضاف "إنها مكلفة. لكنني أود أن يجرب العملاء أفضل أنواع التونة". واصطيدت السمكة في أوما، على الطرف الشمالي لجزيرة هونشو أكبر جزر اليابان، والتي تعد واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في البلاد. ويعتبر المبلغ ثاني أعلى ثمن يدفع مقابل سمكة تونة في اليابان، منذ أن بدأت السلطات تسجيل الأرقام القياسية في 1999. وسُجل أعلى رقم قياسي لسمكة تونة في مزاد العام الماضي، عندما دفع كيمورا 333.6 مليون ين ياباني 3.1مليون دولار) مقابل سمكة تونة يبلغ وزنها 278 كيلوغراماً. يذكر أن اليابانيين من أكبر المستهلكين في العالم لأسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء التي تسبب صيدها الجائر في انتقادات عالمية لليابان.

