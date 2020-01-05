صحيفة إماراتية: محمد بن راشد قائد لا يعرف المستحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، تزامناً مع الذكرى الـ 14 لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، مقاليد الحكم في إمارة دبي، يتوج سموه مسيرة الإنجازات بإطلاق خارطة طريق المستقبل " وثيقة 4 يناير 2020".



وأشارت صحيفة" الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" إلى أنه في الوثيقة يجدد سموه العهد مع الشعب للانطلاق إلى مستقبل أفضل بكوادر وطنية تسعى إلى النهضة الشاملة بتطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في دبي بما يحقق الخير والنماء للأجيال القادمة.

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وأضافت أن رسالة سموه في الوثيقة منهاج عمل شامل، وتجسيد لأهمية مواكبة المتغيرات، ضماناً لاستمرار الازدهار والريادة التي باتت مقترنة باسم الإمارات في شتى المجالات، ولتصبح الصدارة عنواناً لوطن التفوق والإنجاز.

وأكدت أن التفكير المنهجي يقود إلى حياة ناجحة، ولنا أن نفتخر بقيادتنا الرشيدة الحكيمة التي لا تدخر وسعاً في سبيل رفعة بلادنا، وتضع نصب عينيها العمل على سعادة ورفاهية الشعب، من خلال التخطيط للمستقبل لتحقيق أهداف وطننا.

واختتمت "الاتحاد" افتتاحيتها بقولها "بو راشد" قائد لا يعرف المستحيل، ولسموه ومضات من الفكر تنير لنا الطريق نحو السعادة والإيجابية من أجل تحقيق التنمية الشاملة لوطننا الغالي بسواعد شبابنا، فهنيئاً لوطننا استمرار مسيرة الحضارة العظيمة بانطلاقة كبرى نحو 50 عاماً مقبلة بالخير والتفاؤل والريادة المستمدة من "روح الاتحاد".