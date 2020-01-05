شكرا لقرائتكم بومبيو: العالم بات أكثر أمناً بعد مقتل سليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، أن العالم بات أكثر أمناً اليوم، مشيراً إلى أنه "لدينا كل الصلاحيات للقيام بما فعلناه" في إشارة إلى استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية في بغداد فجر الجمعة.

كما أضاف في حديث تلفزيوني "تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص سليماني"، مشيراً إلى أن القيادة الإيرانية تتفهم وجهة نظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووصلتها الرسالة بوضوح.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن سترد بضربات مشروعة ضد صناع القرار الفعليين الذين يديرون أي هجوم على أهداف أميركية.

هذا وأكد أن إدارة ترمب ستواصل إطلاع الكونغرس على التطورات في الشرق الأوسط.

Advertisements

ميليشيا الحشد تتوعد