إيران تعلن تخفيضا جديدا بالتزاماتها في الاتفاق النووي









اسماء السيد - طهران: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن إيران ستتخذ ليل الأحد الاثنين قرارها بشأن المرحلة الجديدة المرتقبة من خطتها للتخلي عن التزامات إضافية في الاتفاق حول برنامجها النووي.

وقال موسوي إن القرار بهذا الصدد اتخذ في وقت سابق، لكن "نظراً للظروف" الناتجة عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني في العراق الجمعة بضربة أميركية، "سيتم إجراء بعض التعديلات على القرار المتخذ".

ويتعلق القرار بـ"المرحلة الخامسة" من خطة تخلي إيران عن التزامات بشأن برنامجها النووي بدأت بتنفيذها في مايو.

وأوضح موسوي خلال مؤتمر صحافي أن هذه التعديلات ستقرر "خلال اجتماع مهم هذا المساء"، دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.

وبدأت طهران في مايو التخلي تدريجيا عن التزاماتها النووية رداً على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب قبل عام من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015.

ويعود للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اتخاذ القرارات المتعلقة بتخلي إيران عن التزاماتها في إطار الاتفاق المبرم بينها وبين مجموعة خمسة زائد واحد (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).

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ولم يشر موسوي إلى محتوى هذا القرار "المتخذ"، أو إلى موعد صدور القرار النهائي رسمياً.

وفي وقت سابق الأحد، أكد الاتحاد الأوروبي أن ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى زيارة بروكسل.

وأعلن بوريل من جهته في بيان هذه الدعوة، دون أن يشير إلى موعد محدد لها، وذلك في بيان أورد فيه تفاصيل المباحثات الهاتفية التي أجراها مع ظريف السبت.

وجاء في التغريدة أن بوريل وظريف بحثا "أهمية الحفاظ على اتفاق فيينا حول النووي الإيراني الذي يبقى حيويا للأمن العالمي".

وأكد بوريل في التغريدة أنه "مصمم على الاستمرار في لعب دوره الكامل كمنسق والحفاظ على وحدة صف المشاركين المتبقين في الاتفاق دعما له ولتطبيقه التام من قبل جميع الأطراف".

واتفاق فيينا مهدد بالانهيار منذ أن انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عام 2018، وأعادت فرض عقوبات على طهران، ما أغرق الاقتصاد الإيراني في حالة انكماش حاد.

ودعت باريس إيران السبت إلى المحافظة على الاتفاق رغم اغتيال سليماني.