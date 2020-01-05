واشنطن 52 هدفا.. طهران 35!









اسماء السيد - نصر المجالي: مع الدعوات العالمية لضبط النفس وعدم جر الإقليم إلى تداعيات خطيرة تنذر بحرب على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، تبادلت الولايات المتحدة وإيران التهديد بضرب أهداف منتقاة وحددتا عديدهما.

وفي حين أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تحديد 52 هدفا لضربها داخل إيران إذا تعرضت القوات أو المنشآت الأميركية إلى أي هجوم. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 35 هدفا أميركيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب ستكون في مرمى النيران.

وكتب ترمب على حسابه على (تويتر)، مدافعا عن قرار اغتيال سليماني في بغداد، أن "رقم 52 هو عدد الأميركيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الأميركية في طهران عام 1979 لأكثر من عام".

وقال إن "بعض هذه المواقع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لإيران وفي الثقافة الإيرانية. وستتعرض هذه المواقع وإيران إلى ضربات سريعة وقوية. الولايات المتحدة لا تريد المزيد من التهديد".

أهداف حيوية

وفي طهران، قال القيادي في الحرس الثوري غلام علي أبو حمزة، إن 35 هدفا أميركيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، في مرمى القوات الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال قاسم سليماني.

ونقلت وكالة (تسنيم) تصريحات أبو حمزة، قائد حرس الثورة الاسلامية في مقاطعة كرمان جنوبي إيران، جاء فيها أن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة لاغتيال قائد فيلق القدس.

وأضاف أبو حمزة: "يعد مضيق هرمز طريقا حيويا للغرب، حيث يعبر عدد كبير من المدمرات والسفن الحربية الأميركية مضيق هرمز وبحر عمان والخليج".

تحذير ظريف

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وعلى صلة، حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي من استهداف مواقع ثقافية إيرانية، قائلاً إنها "جريمة حرب".

جاء ذلك في تغريدة لظريف، بعد تهديدات ترامب بضرب "52 موقعاً" إيرانياً بينها أماكن تاريخية. وأكد ظريف أن "نهاية" الوجود الأميركي في غرب آسيا قد بدأت.

وكتب ظريف أن ترمب الذي "انتهك بشكل خطير القانون الدولي عبر الاغتيالات الجبانة الجمعة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العراق، يهدد أيضاً بارتكاب انتهاكات جديدة للمعايير الملزمة للقانون الدولي وبتجاوز خطوط حمراء جديدة".

السفير السويسري

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، استدعى السفير السويسري الراعي للمصالح الأميركية في طهران للمرة الثالثة، الى وزارة الخارجية، وأبلغه أن تصريحات الرئيس الأميركي العدائية تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ومثال صارخ على جرائم الحرب.

وصرح نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية قائلا: إن التصريحات العدوانية والتهديدية للرئيس الامريكي مرفوضة تماما وتعتبر انتهاكا لكافة القوانين الدولية.

وفي إشارة إلى تهديد ترمب بمهاجمة المراكز الثقافية، قال عراقجي، إن هذا التهديد يذكرنا بالغزو المغولي أو الأفعال الإرهابية والإجرامية في تدمير المواقع الثقافية والتاريخية، التي تعتبر "جريمة حرب" وفقًا للقانون الدولي.

وصرح عراقجي: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تخضع لأي تهديد أو تخويف وهي مستعدة للرد على أي تهديد أو عمل ضد أمنها وسلامتها الإقليمية.

وأكد عراقجي: أن الجمهورية الإسلامية تحتفظ بحقها وبناء على طلب الحكومة والشعب الإيرانيين، بالرد على اغتيال الشهيد قاسم سليماني في الوقت والمكان المحددين بالإضافة إلى اعتماد جميع التدابير السياسية والقانونية.