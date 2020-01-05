شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد يطالب بالالتزام بالمعايير المهنية فى التناول الإعلامى للأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، اجتماعا له ظهر غدا الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الرصد عن الأداء الإعلامى بشأن الأحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط والوضع فى ليبيا والتناول الإعلامى طبقا للأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس.

ووافق المجلس على مشروع ورش العمل التى نظمتها لجنة التدريب بالمجلس وتشمل 5 موضوعات أساسية الاولى التوعية السياسية وعرض لأبرز المشروعات الاقتصادية فى مصر وأثارها المستقبلية والثانى أبعاد الأمن القومى فى المجال الإعلامى و الحفاظ على مكتسبات الدولة ،ثالثا صناعة الأكاذيب وتضليل الرأى العام، رابعا الهجمة الخارجية الشرسة على الإعلام المصرى، خامسا المعايير والأكواد المهنية و كيفية مواجهة الأخبار الكاذبة، ومن المقرر أن يتم إرسال خطابات الترشيح للصحف و الشاشات خلال الأيام القادمة، مدة الدورة ثلاث أيام تهدف لزيادة الاحترافية و مستوى مديرى تحرير البرامج الفضائية ومديرى تحريرى الصحف ورؤساء الأقسام .

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ومن جانبه، شدد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية فى التناول الإعلامى للأحداث فى الشرق الأوسط وما يحدث فى ليبيا ومراعاة مقتضيات الأمن القومى، معربا عن عن ثقته فى أن يكون التناول داعما للموقف الوطنى ومعبرا عن التحديات الكبيرة التى تحيط بالبلاد .

وشدد مكرم محمد أحمد على ضرورة استخدام الدقة عند الحصول على معلومات من وسائل التواصل الإجتماعى والتحقق من صحتها قبل بثها أو نشرها تجنبا للوقوع فى تزييف الحقائق،مضيفا أنه يجب أن يلتزم الصحفيين والإعلاميين فى تغطية الأحداث بالقواعد المهنية والأخلاقية وتحرى الدقة ونسب الأخبار إلى مصادرها وأن يكون التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى بحذر شديد بعدالتدقيق خاصة أن هناك ما يستخدم هذه المواقع فى نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق .