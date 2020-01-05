شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: "تميم" يدفع مليارات من أموال شعبه لدعم أردوعان فى احتلال ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية لينتقد تصريح الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط، بشأن رفض التدخلات العسكرية الخارجية فى الأراضى الليبية، هو دليل قاطع على أن النظام القطرى ممثلا تميم بن حمد يسير على نفس خطى النظام التركى الإرهابى ممثلا فى رجب طيب أردوغان، الذى وصفه بـ"سلطان الدم والإرهاب".

وقال " مسعود " فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تميم بن حمد "أمير الإرهاب" حسب قوله، يأخذ المليارات من الدولارات من أموال الشعب القطرى ليمنحها لـ"أردوغان" من أجل شراء الأسلحة العسكرية وتقديمها للإرهابيين من المرتزقة والدواعش لمحاربة الدول العربية.

Advertisements

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اكبر دليل على ذلك ما حدث فى العراق وسوريا وما يحدث حاليا داخل ليبيا.

وأكد مسعود، أن حديث الخارجية القطرية الذى تقول فيه تصريحات أبو الغيط انتقائية لأ أساس لها من الصحة ولايصدر الا لتشجيع الإرهاب والإرهابين، لاسبما وأن هناك اجماعا من الدول العربية على رفض التدخلات فى الشأن الداخلى الليبى ولا توجد تدخلات من الدول العربية داخل ليبيا الا من قطر التى تقوم بتمويل أردوغان لغزو واحتلال ليبيا مطالبا من المجتمع الدولى باسره خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن سرعة التدخل لإنقاذ ليبيا من الغزو والاحتلال التركى

وناشد المهندس أمين مسعود الشعبين القطرى والتركى الشقيقين بمواجهة إرهاب التميمى والأردوغانى لإنقاذ دول المنطقة من الحروب والصراعات والقتل للأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ باسلحة ومرتزقة ودواعش ارودغان وبأموال تميم لافتًا إلى أن التاريخ والواقع يؤكدان أن نهاية تميم وأردوغان اقتربت وستكون على أيدى الشرفاء من الشعبين الشقيقين القطرى والتركى بعد ازدياد حدة المعارض لهذين النظامين الدمويين والإرهابيين.