شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد: تركيا تخترق القرارات الدولية ودفاعنا عن أمننا مكفول أمميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، بشأن شروع تركيا التدخل فى الشأن الليبى من خلال نشر قوات عسكرية داخل الأراضى بالمخالفة لقرار جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، فى اجتماعها يوم 31 ديسمبر 2019 والذى اكدت مصر خلاله على وحدة الموقف العربى الرافض لأى تدخل خارجى فى ليبيا، وبالمخالفة أيضا للحظر الذى تفرضه الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر عام 2011.

وأوضح فؤاد، أن البرلمان التركى وافق على المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسا على مذكرة التفاهم الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين رئيس مجلس ورئاسة حكومة السراج الليبية، والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكرى، وهو ما نعتبره عدوانا، وهو ما أدانه "الأمين العام للأمم المتحدة "فى بيان له، أن "أى دعم أجنبى للأطراف المتحاربة فى ليبيا لن يؤدى إلا إلى تعميق الصراع فى هذا البلد، وأن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم1970 الصادر عام 2011 وتعديلاته فى القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا.

واستطرد فؤاد، أن جامعة الدول العربية أدانت فى بيان لها عقب قرار البرلمان التركى، واعتبرت هذه الخطوة " إذكاء للصراع" الدائر فى ليبيا، وقالت أن هذا التصعيد العسكرى "سيفاقم الوضع المتأزم هناك"، كما يهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبى والمنطقة ككل بما فيها المتوسط، واستنكرته أيضا وزارة الخارجية المصرية فى بيان عاجل لها، وذكرت أنه "جاء تأسيسا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة بين السراج والحكومة التركية، وأكدت "أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومى العربى بصفة عامة، والأمن القومى المصرى بصفة خاصة كونه مرتبطا بالحدود المصرية.

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وتابع:" وإيزاء ما قد ينتج عن هذا التدخل من إضرار بالأمن القومى المصرى والعربى، خاصة فى ظل مواجهة مصر للإرهاب والذى تحمل مواجهته ومحاربته على عاتقها فإنه بموجب هذا القرار سيصبح لمصر الحق وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أن تدافع عن حدودها دون اللجوء لأى مجتمع دولى ودون أى موافقات برلمانية خاصة وأن هذا التدخل سيمس الحدود المصرية وأمنها ".

وأكد فؤاد، أن الدستور المصرى فى مادته 152 لم يميز عند أخذ الرأى البرلمان فى ارسال قوات مسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج البلاد بين حالة الحرب الهجومية والدفاعية أسوة بدساتيرما قبل 1952، فهذا ما سيبيح لمصر حق الدفاع عن حدودها وأراضيها وعن الوطن العربى دون الحاجة إلى موافقات برلمانية والاكتفاء بما ورد فى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة خاصة وأن ما ستقوم به تركيا يمس الأمن القومى المصرى والحدود المصرية، ونعتبره من بين صفة العمل العدوانى وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974 وأن حق الدفاع عن الحدود والوطن يطبق بشأنه ما هو مقرر فى القانون الدولى طالما لم تقيده نصوص دستورية.

واختتم فؤاد طلبه قائلا:" أنه وفقا لما سبق مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح المصرية والعربية من جراء مثل هذه التهديدات، خاصة وان ما ستقوم به الحكومة التركية فى ليبيا، خرق لحظر الأمم المتحدة وقرارات جامعة الدول العربية، من أجل تحقيق أهداف خفية ترمى من وراءها إلى زعزعة الاستقرار فى المنطقة العربية ".