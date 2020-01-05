"الأعلى للإعلام": Watch it تدعم صناعة الإعلام بحماية وترويج الأعمال الإبداعية

Advertisements

وأضاف جمال شوقى فى مؤتمر صحفى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن الكيانات الإعلامية الكبيرة المملوكة للمجتمع أو للقطاع الخاص هى الأكثر حرصا على الالتزام بالمعايير، مشيرا إلى أن التقرير السنوى للمجلس قسم الشاشات التى تخاطب الرأى العام إلى 6 أنواع، الأول الشاشات المملوكة للمجتمع "ماسبيرو" والشاشات التى تديرها بالكيانات الكبيرة والشاشات الخاصة الصغيرة وهى الأكثر مخالفة للمعايير وتتركز مشكلتها فى نظام تأجير الوقت للهواة، والرابعة الشاشات التجارية التى تبث من الخارج وتقوم بالإعلان عن أدوية ومستحضرات تدر بالصحة، كما أنها الأكثر مخالفة لقانون الملكية الفكرية فيما يخص حقوق المبدعين.

وتابع: "خامسا الكيانات الإعلامية العالمية وبعضها يخالف المعايير وينقل تقاريره من مواقع التواصل الاجتماعى وتتعامل بإزدواجية مع الشأن المصرى مثل ال "bbc" ، سادسا قنوات معادية نشأت خصيصا لخداع الرأى العام وهى قنوات متخصصة فى إذاعة و صناعة الشائعات و هى ذات صوت واحد".

وأشار جمال شوقى الى أن التقرير السنوى للمجلس رصد ثلاث أمور إيجابية على الشاشات خلال عام 2019 من بينها تعيين اثنين من ذوى القدرات الخاصة كمذيعات فى قناة dmcو إحداهما تشارك فى برنامج صباحى و الأخرى فى برنامج منوعات و ذلك منذ عام كامل بشكل مبهر يغير من نظرة المجتمع و يقدم النماذج الناجحة ،مؤكدا أن هذا الامر أثار اعجاب العديد من الجهات العالمية.