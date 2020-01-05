شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية البرلمان" تدعم قرارات النواب الليبى فى مواجهة العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، خلال إجتماعها الطارئ اليوم الأحد، تفويض هيئة مكتب اللجنة في مخاطبة برلمانات دول حلف الناتو وبرلمانات دول حوض البحر المتوسط والبرلمانات الدولية، لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة المتوسط وما يمكن أن يترتب عليها من أثار تهدد كافة المصالح.

كما قررت العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاءها للمتابعة المستمرة والوقوف على تطورات الأحداث وتقييم المواقف، داعية وزارة الخارجية للاستمرار في دعم الملف الليبي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحافل الدولية ودعم قرارات مجلس النواب الليبي.

وأكدت اللجنة البرلمانية، في بيان رسمي لها عقب انتهاء اجتماعها، أن قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات عسكرية لليبيا هو محاولة لغزو من نوع جديد بغرض فرض النفوذ والهيمنة الإقليمية على الأراضي الليبية وهو الأمر الذي يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية في صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة ويمثل انتهاكاً صارخاً للتراب الوطني الليبي ويتعارض مع التزامات الدول وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وشددت اللجنة، علي أن هذا التطور الخطير بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي شقيق يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة مما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية جراء تلك التهديدات.

وثمنت لجنة العلاقات الخارجية، بما صدر عن مجلس النواب الليبي من قرارات والتي عبر من خلالها عن جموع كافة الليبيين وإرادتهم في رفض هذا الغزو والاحتلال الأجنبي للتراب الوطني الليبي رافضا الاعتراف بتلك الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة التي سحب البرلمان الليبي منها الشرعية لمخالفتها لإرادة الليبيين والسماح بتدنيس ترابه الوطني وتؤكد اللجنة مساندتها وتأييدها لأشقائها في البرلمان الليبي وعملها على المساهمة في تنفيذ القرارات التي صدرت عن البرلمان الليبي.

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ولفتت لجنة العلاقات الخارجية، إلي تحمل المجتمع الدولي المسئولية إزاء هذه التطورات حيث إن عدم الاستقرار سيطال المنطقة بشكل عام ومنطقة المتوسط بصفة لاسيما مما يستوجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور الذي ينذر بتصعيد إقليمي وتأثير سلبي وخيم على جهود التسوية السياسية والجهود الأممية في هذا الشأن.

وأشادت اللجنة بالاصطفاف الوطني الليبي والمواقف المشرفة التي أعلنتها القبائل الليبية ومكونات الشعب الليبي ومشايخ وأعيان ليبيا ووعيهم الوطني الخالص الرافض لهذا الغزو ومحاولة نهب ثروات الشعب الليبي وتشيد بوحدة الصف من جانب الشعب الليبي فهو السبيل الأوحد لهزيمة أعداء الشعب الليبي ودحر الاحتلال الجديد للأراضي الليبية.

وأهابت اللجنة بكافة جموع الشعب المصري بالاستمرار في الاصطفاف الوطني خلف قيادته السياسية الحكيمة وتأييدها التام والكامل لكافة الإجراءات المتخذة لتأمين الحدود وصون الأمن القومي المصري وتشيد بالاصطفاف الوطني الدائم في هذا الشأن الذي يؤكد دوماً وعى الشعب المصري وثقته في قيادته السياسيـة، وتؤكد التأييد التام والكامل لجميع القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصري.

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع ومتابعة ما صدر عنها من قرارات.