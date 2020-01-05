نصر الله: ستنتهي ولاية ترامب ولن تذهب إيران إليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، إن هدف سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أن يأتي بإيران إلى طاولة المفاوضات لكن ستنتهي ولايته ولن تذهب إيران إليه ولن يتلقى إتصال هاتفي.

وأضاف نصر الله -خلال حفل يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية بلبنان- أن ترامب خرج من الإتفاق النووي وفرض عقوبات وقام بمحاولات الحصار والعزل والرهان على الأزمة الاقتصادية والدفع باتجاه الفتنة "لكن فشل كل ذلك".

واستطرد: "الهدف الأدنى هو ضبط السلوك الإيراني وبالتالي الوصول إلى إتفاقات جديدة بينما إيران لم تستجب.. في أمريكا وضع هدف أول هو اسقاط النظام الإسلامي في إيران وهذا ما عبر عنه جون بولتون المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي.

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وأكد نصر الله أنه بعد 3 سنوات من تولي ترامب الرئاسة الأمريكية "هناك فشل وعجز وارتباك وليس هناك ما يقدمه للشعب الأمريكي على مستوى السياسة الخارجية وهو ذاهب إلى الانتخابات".

وقتل سليماني، قائد "فيلق القدس" الذي كان مكلفا بملف العمليات الخارجية للحرس الثوري في الخارج، ومهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط، الجمعة، في ضربة جوية أمريكية أمام مطار بغداد الدولي.

وتوعّدت طهران الولايات المتحدة بـ"ردّ قاس" في "الزمان والمكان المناسبين" على قتل سليماني.