الجنايات تؤجل نظر التحفظ على أموال حسن نافعة لـ2 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل نظر التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 2 مارس.

وصرحت المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهم، برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015، بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يومًا، وتأجيل نظر الأمر الوقتي، مع استمرار سريانه.

Advertisements

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماي، حسين زهران، خالد الشلقامي

كان النائب العام أصدر قرارًا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور حسن، وأحيل الطلب إلى محكمة الجنايات لتأييده أو رفضه، وفق ما قانون الإجراءات الجنائية.

يذكر أن نيابة أمن الدولة جددت حبس "نافعة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.