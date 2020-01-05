نصر الله يكشف عن محاولات سابقة لقتل قاسم سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، أنه كانت هناك محاولات عديدة سابقة لقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، قبل أن يعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر بقتله في بغداد.

وتوجه نصر الله -خلال حفل يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية بلبنان- لعائلة سليماني وأولاده بالتعزية قائلاً: "ما يواسيكم هو أن اباكم حقق ما يريده ويسعى له وهو منتهى الامال".

وقال نصر الله: "أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا وأقصى ما نتطلع إليه هو أن نقتل في سبيل الله".

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وأضاف: "نحن أمما جريمة واضحة ولسنا أمام عملية اغتيال مبهمة بسيارة مفخخة أو كمين نحن أمام جريمة شديدة الوضوح وصارخة وبأمر من ترامب للجيش الأمريكي".

وقتل سليماني، قائد "فيلق القدس" الذي كان مكلفا بملف العمليات الخارجية للحرس الثوري في الخارج، ومهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط، الجمعة، في ضربة جوية أمريكية أمام مطار بغداد الدولي.

وتوعّدت طهران الولايات المتحدة بـ"ردّ قاس" في "الزمان والمكان المناسبين" على قتل سليماني.