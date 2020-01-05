مصرع تلميذة دهسًا تحت عجلات سيارة مدرس بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقيت طفله، 4 سنوات مصرعها، اليوم الأحد، عقب خروجها من المدرسة، بقرية السيد محمد التابعة لمركز القناطر الخيرية، بعدما صدمتها سيارة يقودها مدرس بذات المدرسة.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام، والتحفظ على قائد السيارة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بلاغًا من الأهالي بوفاة طفلة أسفل عجلات سيارة عقب خروجها من المدرسة.

أخطر اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، وتبين من التحريات أنه أثناء خروج الطفلة "ملك.س.ف" 4 سنوات، "كى جى 1" من المدرسة، صدمتها سيارة أحد المدرسين.

وتوجه وكيل الإدارة التعليمية بالقناطر، ومدير أمن الإدارة، ورئيس نقطة شرطة قرية المنيرة، إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.