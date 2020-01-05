جلسة دامية في البورصة المصرية ورأسمالها السوقي يخسر أكثر من 28 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

اكتست مؤشرات البورصة المصرية، باللون الأحمر، خلال تعاملات اليوم الأحد، التي شهدت تراجعات حادة في أسعار الأسهم، وسط اتجاه المصريين نحو البيع، وذلك في أول جلسة بعد اشتعال التوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.43%، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13283 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثميرين المصريين.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.77%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.79%.

خسر رأس المال السوقي للبورصة خلال الجلسة نحو 28.7 مليار جنيه، ليصل بإغلاق الجلسة إلى نحو 678.1 مليار جنيه مقابل 706.7 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم والسندات صافي بيع بقيمة 372.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 369.6 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه على التوالي.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم فقط صافي بيع بقيمة 71.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 68.9 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه على التوالي.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة "آراب فاينانس" لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن السوق المصري شهد رد فعل عنيف بعد التوترات السياسية التي شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة وهو ما أسفر عن الهبوط الحاد بالبورصة والتي كان من المتوقع أن تشهد هبوطا خلال الفترة الحالية خاصة مع ضعف حجم التداولات في شهر ديسمبر الماضي.

واتفق سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور للسمسرة، مع رضوان، حيث قال لمصراوي، إن تراجع البورصة مع أول جلسات الأسبوع، يعود إلى عمليات البيع التي نفذها المستثمرون المصريون خلال الجلسة، بفعل المخاوف من التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة حاليا بين أمريكا وإيران.

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واشتعلت هذه التوترات بعد ضربة جوية للولايات المتحدة بمطار بغداد بالعراق قتلت خلالها القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني مهندس العمليات السرية والعسكرية الإيرانية في الشرق الأوسط.

وسجلت 5 أسهم فقط بالبورصة ارتفاعا خلال تعاملات اليوم، وهي حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية الغذائية "فوديكو" بنسبة 88.57%، والكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 2.86%، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 2.56%، وعبر المحيطات للسياحة بنسبة 2.44%، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 1.26%.

بينما تضمنت أبرز الأسهم المنخفضة اليوم حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة بنسبة 51.22%، ومصر للزيوت والصابون بنسبة 10%، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 9.85%، وحديد عز بنسبة 9.39%، والإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 9.29%.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2.7%، والمصرية للاتصالات بنسبة 8.44%، وهيرميس 6.25%، والسويدي إليكتريك 5.83%.

كما انخفضت أسهم أوراسكوم للاستثمار بنسبة 5.44%، وأوراسكوم للتنمية مصر 8.47%، وأوراسكوم كونستراكشون 4.36%، وبالم هيلز 8.61%، والقلعة 6.88%، وعامر جروب بنسبة 8.01%، وبورتو جروب بنسبة 8.95%.

وذكر محمد رضوان، أن التوترات السياسية الحالية أثرت بالسلب على جميع البورصات وليس البورصة المصرية فقط، متوقعا أن يشهد السوق حالة من الهدوء بعد إجازة عيد الميلاد بعد غدٍ الثلاثاء، مع حدوث تحسن في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري.

وكانت الأسواق العالمية قد أنهت الأسبوع الماضي على تراجع بسبب التوترات بين أمريكا وإيران، وتراجعت مؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة من مستويات قياسية مرتفعة.

وشهدت الأسهم في الأسواق الخليجية هبوطا حادا خلال تعاملات اليوم الأحد وعلى رأسها سوقا الكويت والسعودية، وذلك بفعل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.44%.