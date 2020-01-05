ضبط 3 مصانع تستخدم مواد غذائية مجهولة المصدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية، شن حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية وأبرزها ضبط مسئول عن مصنع للحلويات كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) لقيامه بتصنيع الحلويات غير مطابقة للمواصفات القياسية مُستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق، وعُثر بداخل المصنع على 3,057 طن مستلزمات إنتاج "سميد، سكر، جوز الهند، عسل جلوكوز".

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وضُبط خلال الحملة مسئول عن مصنع للمخللات كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع المخللات غير مطابقة للمواصفات القياسية مُستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق، وعُثر بداخل المصنع على "4,560 طن من المخللات المتنوعة غير صالحة للاستهلاك، 20 كيلو جرام ألوان صناعية مجهولة المصدر ومحظور إضافتها على الأغذية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مسئول عن مصنع لمنتجات الألبان كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه" لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الجبن غير مطابق للمواصفات القياسية مُستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية وطرحها للبيع بالأسواق، وعُثر بداخل المصنع على (1,950 طن جبن موتزاريلا "مستلزمات إنتاج" غير مطابقة للمواصفات القياسية 350 كيلو جرام جبن موتزاريلا داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.