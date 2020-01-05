لليوم الثالث.. توقف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

استمرت عملية توقف حركة الملاحة بميناء الصيد البحري بمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم الأحد، لليوم الثالث على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة، على مدار 3 أيام ماضية، وسط انتظام الحركة الإدارية بالميناء، لتقديم الخدمات العامة للصيادين، وأصحاب مراكب الصيد.

وأكد مصدر مسئول بميناء البرلس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العميد يسري الدسوقي، مدير الميناء، رفض إقلاع الصيادين لرحلات الصيد في البحر المتوسط، خشية تعرضهم لمكروه بسبب سوء حالة البحر.