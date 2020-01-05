عضو مجلس شورى وسفراء معينون يؤدون القسم أمام الملك سلمان

أدى عضو مجلس شورى وسفراء سعوديون معينون حديثا القسم أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

ونشرت مصادر سعودية، صباح اليوم، الأحد، أن عضو مجلس الشورى، عبد الرحمن بن إبراهيم الحصين، أدى القسم أمام العاهل السعودي.

وأدى القسم كل من السفير

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المعين لدى جمهورية جنوب أفريقيا، سلطان بن عبد الله العنقري، والسفير المعين لدى جمهورية تشيلي، مانع بن سعد الخامسي، والسفير المعين لدى جمهورية بنغلاديش، عيسى بن يوسف الدحيلان.

وذكرت الوكالة أنه بالإضافة إلى هؤلاء أدى القسم،

أيضا، السفير المعين لدى مملكة بلجيكا، خالد بن إبراهيم الجندان، والسفير المعين لدى جمهورية كازاخستان، عبد العزيز بن عبد الله الداود، في وقت استمع السفراء إلى توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز.

ولفتت إلى أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، مساعد بن محمد العيبان، قد حضرا أداء القسم، أيضا.